Российская Дрифт Серия отправляется в масштабное турне в Красноярск

Кольцевая гоночная трасса «Красное кольцо» в августе примет этап Гран-При Российской Дрифт Серии и — впервые в истории — уикенд Открытого чемпионата РДС (RDS Open).

Сражение за титулы в главном чемпионате страны по дрифту приближается к финишной прямой — пятый этап Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) пройдёт 9 и 10 августа в Красноярске на кольцевой гоночной трассе «Красное кольцо», которая сыграет важную роль в определении фаворитов перед решающим рывком в чемпионской гонке.

Автодром в Сибири можно с полным правом назвать колыбелью российского дрифта. Пилоты всегда с удовольствием выступают на «Красном кольце», а болельщики — активно их поддерживают на протяжении всего уикенда. Конфигурация оцениваемого участка RDS GP не самая скоростная, но очень техничная, так что мастерство спортсменов будет играть ключевую роль на протяжении всего этапа в Красноярске.

Фото: RDS GP

Очевидными фаворитами предстоящего уикенда Гран-При РДС станут местные герои, сибирские силовики Дамир Идиятулин и Евгений Лосев из команды Fresh Racing. На прошедшем этапе в Москве пилоты обеспечили своему коллективу победу в квалификации, личном и командном зачётах, так что на домашней трассе точно будут в числе лидеров.

Три последних сезона Дамир Идиятулин неизменно попадает на подиум в Красноярске, оказываясь в финале и имея также на своём счету одну квалификационную победу на «Красном кольце». В 2024 году Идиятулин занял на сибирском этапе второе место, а в 2023-м одержал победу в эмоциональном внутрикомандном дерби с Евгением Лосевым, которое запомнилось многочисленными техническими инцидентами и невероятной работой механиков Fresh Racing.

Фото: RDS GP

Внимание зрителей будет приковано и к сильнейшим спортсменам не только России, но и мира — Аркадию Цареградцеву и Георгию Чивчяну, — которые хоть и не одерживали ещё побед в сезоне-2025, но имеют все шансы сделать это на родной трассе в Красноярске, там, где начиналась их дрифт-карьера. Лидеры «LECAR Одержимые Моторспорт» и Takayama Forward Auto полны желания показать своим болельщикам и соперникам, на что они способны. Для обоих пилотов этап на «Красном кольце» станет отличной возможностью вернуться к победным кондициям.

Вице-чемпион сезона-2023 Антон Козлов из Carville Racing и действующий чемпион RDS GP Артём Шабанов из TimeUp приедут в Сибирь в статусе лидеров личного зачёта. Пилотов, возглавляющих турнирную таблицу, разделяют всего 15 очков. С учётом того, что на предыдущем этапе на ADM Raceway в Москве ни один из них не смог выйти даже в ТОП-16, в Красноярске случиться может всякое.

В такой ситуации осечкой соперников могут воспользоваться их ближайшие преследователи по чемпионской гонке — Дамир Идиятулин, Аркадий Цареградцев и Евгений Лосев, которые знают «Красное кольцо» как свои пять пальцев. Так что сибирский этап Гран-При Российской Дрифт Серии может существенно повлиять на положение в турнирной таблице и расклад сил в чемпионской гонке.

Фото: RDS GP

Сразу ряд пилотов — Пётр Бородин (Takayama Forward Auto), Кирилл Мацкевич (TimeUp), Иван Пальмин и Артём Лейтис (оба — Carville Racing), Данила Воробьёв (LUKOIL Racing Drift Team), Артур Зелёный (Star Për Stars Aimol), Дмитрий Щербина («Автобан»), Анатолий Кизин (VSTeam) и Кирилл Мацкевич (TimeUp) — впервые выступят на «Красном кольце» в рамках серии RDS GP. Так что их результаты на этом легендарном треке будут интересны и самим пилотам, и их болельщикам.

При этом другие спортсмены — Леонид Шнайдер и Максим Гроссман (оба — TimeUp), Дмитрий Ермохин («Автобан»), Данила Скоробогатов (LUKOIL Racing Drift Team) и Евгений Спирин (VSTeam) — уже хорошо знакомы с сибирской трассой, поэтому способны преподнести приятные сюрпризы на предстоящем этапе RDS GP.

Расписание пятого этапа RDS GP 2025 на «Красном кольце» (время местное*):

9 августа, суббота

9:30-14:10 — квалификация

14:30-15:30 — торжественное открытие соревнований и автограф-сессия

16:00-18:45 — парные заезды топ-32

10 августа, воскресенье

11:15-12:15 — парад пилотов и автограф-сессия

12:40-14:10 — парные заезды топ-16

15:10-17:20 — парные заезды топ-8/топ-4/финал

17:40 — церемония награждения

* Разница во времени между Красноярском и Москвой составляет +4 часа.

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома «Красное кольцо», так и в прямом эфире на платформе RDS TV — квалификационные заезды можно посмотреть бесплатно после регистрации, а парные заезды будут доступны по подписке.