Норрис — лучший на второй тренировке Гран-при Венгрии, Пиастри — 2-й, Леклер — 3-й

На трассе «Хунгароринг» завершилась вторая тренировка Гран-при Венгрии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второй результат – у его напарника по команде Оскара Пиастри. Третье время – у Шарля Леклера, выступающего за «Феррари».

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») показал шестой результат. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» был 14-м.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Вторая тренировка:

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1:15.624.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.291.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0.399.

4. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.495.

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.609.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.705.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.793.

8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз» +0.803.

9. Юки Цунода («Ред Булл») +0.861.

10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.896.

11. Оливер Берман («Хаас») +0.943.

12. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1.056.

13. Эстебан Окон («Хаас») +1.080.

14. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.167.

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.188.

16. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.250.

17. Габриэл Бортолето («Заубер») +1.322.

18. Александер Албон («Уильямс») +1.397.

19. Пьер Гасли («Альпин») +1.419.

20. Франко Колапинто («Альпин») +1.535.