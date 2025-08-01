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Норрис — лучший на второй тренировке Гран-при Венгрии, Пиастри — 2-й, Леклер — 3-й

Норрис — лучший на второй тренировке Гран-при Венгрии, Пиастри — 2-й, Леклер — 3-й
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На трассе «Хунгароринг» завершилась вторая тренировка Гран-при Венгрии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второй результат – у его напарника по команде Оскара Пиастри. Третье время – у Шарля Леклера, выступающего за «Феррари».

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») показал шестой результат. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» был 14-м.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Свободная практика 2
01 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.624
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.291
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.399

Формула-1. Гран-при Венгрии. Вторая тренировка:

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1:15.624.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.291.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.399.
4. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.495.
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.609.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.705.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.793.
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз» +0.803.
9. Юки Цунода («Ред Булл») +0.861.
10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.896.
11. Оливер Берман («Хаас») +0.943.
12. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1.056.
13. Эстебан Окон («Хаас») +1.080.
14. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.167.
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.188.
16. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.250.
17. Габриэл Бортолето («Заубер») +1.322.
18. Александер Албон («Уильямс») +1.397.
19. Пьер Гасли («Альпин») +1.419.
20. Франко Колапинто («Альпин») +1.535.

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