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Ферстаппен вызван к стюардам за выброшенное в ходе тренировки полотенце

Ферстаппен вызван к стюардам за выброшенное в ходе тренировки полотенце
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Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был вызван к стюардам за то, что он выбросил полотенце в ходе второй тренировки Гран-при Венгрии после того, как его отправили на очередную серию кругов.

Фото: Кадр из трансляции

Ожидается, что нидерландского пилота могут оштрафовать за этот инцидент. Пока неизвестно, о денежном или о спортивном штрафе идёт речь.

Первое место в общем зачёте пилотов сейчас занимает гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 266 очков. Его товарищ по команде Ландо Норрис располагается на второй позиции (250 баллов). Топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (185 очков).

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