Ферстаппен избежал штрафа за выброшенное полотенце

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ограничился предупреждением за то, что он выбросил полотенце в ходе второй тренировки Гран-при Венгрии после того, как его отправили на очередную серию кругов.

Об жтом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА). Как сообщается, стюарды решили, что данный инцидент можно трактовать как небезопасный выпуск пилота на трассу, однако полотенце является слишком мягким, чтобы создать реальную опасность.

Первое место в общем зачёте пилотов сейчас занимает гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 266 очков. Его товарищ по команде Ландо Норрис располагается на второй позиции (250 баллов). Топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (185 очков).