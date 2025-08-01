Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ничего не работает». Ферстаппен недоволен пятницей на Гран-при Венгрии

«Ничего не работает». Ферстаппен недоволен пятницей на Гран-при Венгрии
Комментарии

Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» подвёл итоги тренировок на Гран-при Венгрии.

«Это был сложный день. Сцепление с трассой очень низкое, баланс машины оставляет желать лучшего. Сложно сказать, в чём именно наша проблема, потому что ничего не работает. Нам нужно за вечер найти ответы, но пока это не наши выходные.

Я уверен, что нам по силам прибавить, однако пятница получилась достаточно плохой. В первую очередь нужно понять, в чём первопричина таких больших проблем с машиной», — приводит слова Ферстаппена официальный сайт команды.

Напомним, по итогам второй тренировки Ферстаппен показал 14-й результат.

Материалы по теме
Норрис — лучший на второй тренировке Гран-при Венгрии, Пиастри — 2-й, Леклер — 3-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android