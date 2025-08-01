«Ничего не работает». Ферстаппен недоволен пятницей на Гран-при Венгрии

Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» подвёл итоги тренировок на Гран-при Венгрии.

«Это был сложный день. Сцепление с трассой очень низкое, баланс машины оставляет желать лучшего. Сложно сказать, в чём именно наша проблема, потому что ничего не работает. Нам нужно за вечер найти ответы, но пока это не наши выходные.

Я уверен, что нам по силам прибавить, однако пятница получилась достаточно плохой. В первую очередь нужно понять, в чём первопричина таких больших проблем с машиной», — приводит слова Ферстаппена официальный сайт команды.

Напомним, по итогам второй тренировки Ферстаппен показал 14-й результат.