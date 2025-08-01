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Макс Ферстаппен прокомментировал инцидент с полотенцем

Макс Ферстаппен прокомментировал инцидент с полотенцем
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Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» прокомментировал инцидент с полотенцем во время второй тренировки Гран-при Венгрии.

«Во время сессии у меня в машине было полотенце, которым вытирают лицо перед выездом на трассу. Вместо того чтобы оно могло пролететь между моих ног, что было бы опасно, я съехал с траектории и избавился от него максимально безопасным способом", — приводит слова Ферстаппена официальный сайт команды.

Напомним, по итогам второй тренировки Ферстаппен показал 14-й результат.

Ферстаппен ограничился предупреждением за этот инцидент. Как сообщается, стюарды решили, что данный инцидент можно трактовать как небезопасный выпуск пилота на трассу, однако полотенце является слишком мягким, чтобы создать реальную опасность.

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