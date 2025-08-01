Ферстаппен впервые в сезоне проиграл официальную сессию напарнику

Пилот австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Макс Ферстаппен уступил в квалификации своему напарнику японскому гонщику Юки Цуноде.

По итогам второй практики перед Гран-при Венгрии Цунода показал девятое время, его напарник Макс Ферстаппен стал 14-м.

Примечательно, что Ферстаппен впервые в этом сезоне проиграл партнёру по команде в сессии Гран-при. Во всех тренировках этого года Ферстаппен неизменно опережал Цуноду.

Напомним, Цунода пришёл в «Ред Булл», заменив уволенного по итогам первых трёх Гран-при Лиама Лоусона.

Первое место в общем зачёте пилотов сейчас занимает гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 266 очков. Его товарищ по команде Ландо Норрис располагается на второй позиции (250). Топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (185).