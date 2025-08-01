Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр: мы приблизились к «Макларену» и опережаем «Ред Булл» и «Мерседес»

Вассёр: мы приблизились к «Макларену» и опережаем «Ред Булл» и «Мерседес»
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги пятничных тренировк Гран-при Венгрии.

«Шарль Леклер был стабилен в первой и второй тренировках, а также хорошо проявил себя в симуляции гонки. Но пока лишь пятница, так что сложно сказать, на каких программах были участники, какую картографию двигателя они использовали. Завтра, в квалификации, мы получим более точное представление о том, где мы находимся. Однако мы приблизились к «Макларену» и опережаем «Ред Булл» и «Мерседес».

В Спа мы сделали хороший шаг вперёд, но мы продолжаем работу над обновлённой задней подвеской. Прогресс есть, однако борьба сейчас очень плотная. Обычно мы проявляем себя лучше в гонках, а не в квалификациях, и уже сегодня гоночные симуляции выглядели прилично. Но в Венгрии очень важно показать хороший результат в квалификации», — приводит слова Вассёра FormulaPassion.

Материалы по теме
«Феррари» продолжает лихорадить: долгожданные новинки не дали эффекта
«Феррари» продолжает лихорадить: долгожданные новинки не дали эффекта
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android