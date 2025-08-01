Вассёр: мы приблизились к «Макларену» и опережаем «Ред Булл» и «Мерседес»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги пятничных тренировк Гран-при Венгрии.

«Шарль Леклер был стабилен в первой и второй тренировках, а также хорошо проявил себя в симуляции гонки. Но пока лишь пятница, так что сложно сказать, на каких программах были участники, какую картографию двигателя они использовали. Завтра, в квалификации, мы получим более точное представление о том, где мы находимся. Однако мы приблизились к «Макларену» и опережаем «Ред Булл» и «Мерседес».

В Спа мы сделали хороший шаг вперёд, но мы продолжаем работу над обновлённой задней подвеской. Прогресс есть, однако борьба сейчас очень плотная. Обычно мы проявляем себя лучше в гонках, а не в квалификациях, и уже сегодня гоночные симуляции выглядели прилично. Но в Венгрии очень важно показать хороший результат в квалификации», — приводит слова Вассёра FormulaPassion.