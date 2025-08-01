Норрис высказался о лучшем времени по итогам пятничных тренировок в Венгрии

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Венгрии.

«День на трассе выдался многообещающим, машина вела себя хорошо с первых нескольких кругов. Конкуренция очень жёсткая, но я хорошо понимаю, что нам нужно от машины, так что мы поработаем над этим ночью и постараемся занять наилучшую позицию перед завтрашней квалификацией», — приводит слова Ландо Норриса официальный сайт команды.

Норрис по итогам обеих тренировок показал первый результат, опередив своего напарника австралийца Оскара Пиастри. Третьим в обеих тренировках неизменно был пилот «Феррари» Шарль Леклер.