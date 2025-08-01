Норрис ответил, готов ли он действовать грязно в борьбе с Пиастри

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о борьбе за титул со своим напарником австралийцем Оскаром Пиастри.

«Нет, я не получаю от таких действий никакого удовольствия. Через 200 лет всем будет на это плевать. Потому что все мы будем уже мертвы. Так что я просто стараюсь проводить время хорошо. Да, конечно, мне не всё равно. По этой причине я иногда расстраиваюсь, могу быть недоволен и злиться на себя. Думаю, это показывает, насколько мне не все равно – выиграю я или проиграю. Но это не значит, что я должен срываться на Оскара или что-то такое. Мне такие вещи не нравятся.

Оскар — парень, которого я хочу победить больше всего на свете. Но если мне не удастся этого сделать – это будет просто означать, что Оскар лучше меня справился с задачей Я буду поступать так, как считаю правильным. Если кто-то так сделал несколько лет назад, это не значит, что и мне нужно делать то же самое. Меня подобные вещи не слишком беспокоят», — приводит слова Ландо Норриса ESPN.