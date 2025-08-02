Расселл рассказал, за счёт чего «Мерседес» повысил управляемость машины

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался об итогах пятничных тренировок Гран-при Венгрии.

«День получился странный. Мы ждали, что пилоты «Макларена» будут быстры, но времена всё равно стали сюрпризом. Судя по всему, у «Астон Мартин» хороший темп на одном быстром круге, а другие машины выглядят конкурентоспособными на длинной дистанции.

Однако мы сейчас полностью сфокусированы на текущих задачах. Команда привезла сюда заднюю подвеску в прошлой спецификации, чтобы найти больше стабильности в поведении машины. Мы не думали, что это будет переломным моментом, но машиной стало управлять проще. Это придало мне дополнительной уверенности. В целом позитивная пятница, а мы продолжим работать в оставшиеся дни уикенда, чтобы завершить воскресенье хорошим результатом», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.