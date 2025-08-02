«Не думаю, что можем сделать иначе». Леклер подвёл итоги пятничных тренировок в Венгрии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о результатах пятничных тренировок Гран-при Венгрии.

«Мы смогли выполнить поставленную перед нами программу. Думаю, «Макларен» прилично нас опережает, но работаем и постараемся завтра изменить ситуацию. Не думаю, что мы можем сделать что-то иначе, поэтому всё будет зависеть от того, сможем ли мы повторить то, что сделали сегодня», — приводит слова Леклера пресс-служба команды.

Напомним, по итогам обеих пятничных тренировок Шарль Леклер показал третий результат. Лучшее время в обеих сессиях осталось за пилотом «Макларена» Ландо Норрисом, вторым стал его напарник, лидер чемпионата Оскар Пиастри.