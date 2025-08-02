В Lamborghini показали первый Temerario от Ad Personam

Компания Lamborghini представила первый экземпляр спорткара Temerario, модернизированный отделом персонализации марки Ad Personam. Автомобиль был представлен на территории фешенебельного курорта Порто-Черво, расположенного на севере Сардинии.

Lamborghini Temerario от Ad Personam Фото: Lamborghini

Дизайнеры Ad Personam разработали специальный цвет, который за счёт особых эффектов окраски напоминает блеск моря Сардинии и голубого неба Италии. «Этот Temerario отражает разнообразный образ жизни Сардинии, ему комфортно и на прибрежных маршрутах и на самых элегантных мероприятиях. Кроме того, он демонстрирует безграничный потенциал программы персонализации Lamborghini», — отметил президент компании Штефан Винкельман.

Lamborghini Temerario от Ad Personam Фото: Lamborghini

Lamborghini Temerario был представлен в августе 2024 года как преемник Huracán. В основе гибридной силовой установки Temerario 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, который работает вместе с тремя электромоторами. Суммарная отдача — 676 кВт (920 л. с.). До 100 км/ч Lamborghini Temerario разгоняется за 2,7 секунды, а его максимальная скорость — 343 км/ч.

Интерьер Lamborghini Temerario от Ad Personam Фото: Lamborghini

Отметим, что в декабре 2024 года в Lamborghini показали другой гибридный автомобиль в исполнении Ad Personam — 800-сильный суперкроссовер Urus SE.