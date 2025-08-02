Конфискованные у мошенников гиперкары выставлены на аукцион. Их стоимость — более $ 12 млн

Гиперкары, конфискованные у мошенников полицией Лас-Вегаса, выставлены на аукцион Quail, который дом Bonhams проведёт 15 августа во время Автомобильной недели в Монтерее, сообщает Jalopnik.

Конфискованный полицией Лас-Вегаса Bugatti Divo Фото: Bonhams

Среди этих машин — Bugatti, редкий экземпляр Pagani, а также Apollo Intensa Emozione, выпущенный тиражом в 10 штук. Бывшие владельцы гиперкаров — 45-летний Джонг Ри и 34-летний Нилуфар Ри — арестованы полицией Лас-Вегаса в мае 2025 года. Их подозревают в мошенничестве на $ 57 млн и обвиняют по 75 пунктам.

Конфискованный полицией Лас-Вегаса Pagani Huayra R Фото: Bonhams

По мнению следствия, через свои компании Ри привлекали у клиентов деньги на приобретение дорогих автомобилей с целью их последующей перепродажи с наценкой. Однако все вложения Ри оставляли себе, приобретая редкие машины и другие предметы роскоши. В объявлении на сайте Bonhams не указано происхождение автомобилей, однако уникальные элементы отделки выставленных на торги машин полностью соответствуют внешности гиперкаров в видео полиции Лас-Вегаса.

Конфискованный полицией Лас-Вегаса Apollo Intensa Emozione Фото: Bonhams

Самый дорогой лот из числа этих машин — выпущенный тиражом в 40 экземпляров Bugatti Divo, ожидаемая стоимость которого — $ 7-9 млн. Pagani Huayra R, которых в мире насчитывается 30 штук, аукционисты оценили в $ 2,8-3,4 млн, а за Apollo Intensa Emozione планируется выручить $ 2,5-3,5 млн. Таким образом, по оценке Bonhams, суммарная стоимость автомобилей составляет более $ 12 млн.