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Сэм Коллинз: в Бельгии у «Астон Мартин» было не то днище

Сэм Коллинз: в Бельгии у «Астон Мартин» было не то днище
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Эксперт F1 TV Сэм Коллинз рассказал, что на Гран-при Бельгии команда «Астон Мартин» использовала устаревшую версию днища. По его словам, речь может идти о логистической ошибке — на трассу могли привезти не ту спецификацию.

«Ходят слухи, что «Астон Мартин» привёз в Спа днище старой спецификации по ошибке. Я не слишком верю этим сообщениям, но факт в том, что на машине действительно стояло устаревшее днище. Оно не сработало должным образом — у «Астон Мартин» был не лучший уикенд», — сообщил Коллинз в эфире F1 TV.

Команда провела сравнительные тесты днищ на разных трассах: в Сильверстоуне и в Спа. По словам представителей «Астон Мартин», цель — понять, какая конфигурация лучше подходит для оставшейся части сезона. В Бельгии использовалась одна версия, а на следующем этапе планировалось сравнение с другой.

«Астон Мартин» идёт пятым в Кубке конструкторов сезона-2025. На этапе в Спа команда не попала в очковую зону.

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