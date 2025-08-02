Хэмилтон обозначил проблемы «Феррари» после двух практик в Венгрии
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40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» подвёл итоги двух практик Гран-при Венгрии. В первой он показал пятое время, а во второй — шестое.
Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Свободная практика 2
01 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.624
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.291
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.399
«Мы проработали программу и внесли несколько изменений, чтобы улучшить баланс. Я по-прежнему борюсь со сцеплением с трассой, но мы идём в позитивном направлении. Перед квалификацией нам определённо предстоит ещё многое сделать. Симуляция гоночного темпа показала более высокий износ шин, чем на предыдущих этапах, поэтому этой ночью было над чем поработать. У нас много данных для анализа, и я с нетерпением жду возвращения на трассу», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.
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