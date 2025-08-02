Хэмилтон обозначил проблемы «Феррари» после двух практик в Венгрии

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» подвёл итоги двух практик Гран-при Венгрии. В первой он показал пятое время, а во второй — шестое.

«Мы проработали программу и внесли несколько изменений, чтобы улучшить баланс. Я по-прежнему борюсь со сцеплением с трассой, но мы идём в позитивном направлении. Перед квалификацией нам определённо предстоит ещё многое сделать. Симуляция гоночного темпа показала более высокий износ шин, чем на предыдущих этапах, поэтому этой ночью было над чем поработать. У нас много данных для анализа, и я с нетерпением жду возвращения на трассу», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.