Кими Антонелли: нам не хватает темпа, чтобы бороться с лидерами

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвёл итоги пятничных заездов и отметил улучшение уверенности в машине. По его словам, несмотря на проблемы с трафиком, команда продемонстрировала конкурентоспособный темп на длинных сериях кругов.

«Сегодня я чувствую себя довольно довольным. Машина дала мне больше уверенности по сравнению с прошлыми этапами, и мне удалось выжать больше скорости на круге. Пока нам не хватает темпа, чтобы бороться с лидерами, но у нас есть хорошая база для работы. На быстром круге у меня было много трафика, так что можно было оказаться выше в протоколе. На длинной серии темп был конкурентоспособным, так что в целом ощущения позитивные.

Тем не менее пятничные результаты ничего не значат. Мы понимаем, насколько важна позиция на трассе, особенно здесь, поэтому завтра в квалификации надо всё сделать правильно. Расстановка сил очень плотная, и нам нужно показать максимум, чтобы побороться за очки в воскресенье. Мы поработаем этой ночью и постараемся улучшить машину к завтрашнему дню», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.

Антонелли считается одним из самых перспективных молодых гонщиков своего поколения и представляет собой новое поколение «Мерседес».