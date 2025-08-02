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Цунода объяснил, как в «Ред Булл» могут преодолеть проблемы Ферстаппена и его в Венгрии

Цунода объяснил, как в «Ред Булл» могут преодолеть проблемы Ферстаппена и его в Венгрии
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Японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, выступающий за «Ред Булл», предложил решение проблем коллектива на Гран-при Венгрии.

«Баланс сам по себе не является главной проблемой здесь. Мы испытываем трудности с тем, что сцепление с дорогой, которое я обычно должен чувствовать, отсутствует. Это то, чего нам не хватает, но, по крайней мере, после первой практики мы немного продвинулись вперёд, так что есть некоторый позитив, и это хорошо. Но в целом как команда мы испытываем трудности.

В целом это непросто изменить, но мы смогли это сделать во второй практике. Но я уверен, что мы сможем взять что-то от машины Макса и моего болида, соединить наши настройки и найти оптимальное решение. Мы должны преодолеть это ограничение, чтобы справиться в квалификации», — приводит слова Цуноды издание Racingnews365.

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