Алонсо высказался о проблемах со спиной, из-за которых пропустил тренировку в Венгрии

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» прокомментировал проблемы со спиной, из-за которых пропустил первую практику Гран-при Венгрии, но во второй вернулся за руль.
«Так будет продолжаться весь уикенд, у меня небольшое повреждение мышцы спины в поясничной области. Мне нужно немного отдохнуть, но приближаются летние каникулы, однако впереди ещё два дня, так что обеспечим комфорт в кокпите с помощью сиденья. Мы нашли несколько различных решений с прокладками и другими приспособлениями, так что всё работает нормально. Во второй практике боли я не ощущал.
На прошлой неделе мне сделали магнитно-резонансную томографию, просто чтобы проверить как следует, и мы обнаружили небольшое повреждение мышцы. Так что, если вы нормальный человек, вам придётся посидеть неподвижно пару недель, но с этим можно справиться. Я не испытываю боли в машине, а это самое главное», — приводит слова Алонсо издание Racingnews365.
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