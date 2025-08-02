Тото Вольф подтвердил, что проблемы «Мерседеса» были связаны с задней подвеской

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф по итогам двух пятничных практик Гран-при Венгрии подтвердил, что в последних гонках проблемы с темпом у пилотов коллектива были вызваны задней подвеской.

«У нас не было аэродинамических проблем. Да, у нас сложности с новой задней подвеской, которую мы использовали в нескольких гонках. Всё заключалось главным образом в том, что она делала заднюю часть болида полностью неустойчивой и не давала никакой уверенности пилотам.

Со старой подвеской у нас действительно появилась такая уверенность. Оба пилота говорят, что проблема устранена, так что это значительное улучшение», — сказал Вольф в эфире Sky Sports Germany.