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Тото Вольф подтвердил, что проблемы «Мерседеса» были связаны с задней подвеской

Тото Вольф подтвердил, что проблемы «Мерседеса» были связаны с задней подвеской
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф по итогам двух пятничных практик Гран-при Венгрии подтвердил, что в последних гонках проблемы с темпом у пилотов коллектива были вызваны задней подвеской.

«У нас не было аэродинамических проблем. Да, у нас сложности с новой задней подвеской, которую мы использовали в нескольких гонках. Всё заключалось главным образом в том, что она делала заднюю часть болида полностью неустойчивой и не давала никакой уверенности пилотам.

Со старой подвеской у нас действительно появилась такая уверенность. Оба пилота говорят, что проблема устранена, так что это значительное улучшение», — сказал Вольф в эфире Sky Sports Germany.

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