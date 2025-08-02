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Формула-3 — Венгрия — результаты спринта

Интрафувасак выиграл спринт Формулы-3 в Венгрии, Угочукву — 2-й, Вурц — 3-й
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В субботу, 2 августа, в Венгрии состоялся спринт предпоследнего — девятого — этапа Формулы-3 на трассе «Хунгароринг». Победу одержал 19-летний тайский гонщик «Кампоса» Тасанапол Интрафувасак. Вторым финишировал юниор «Макларена» Уго Угочукву («Према»). Третий — австриец Чарли Вурц («Трайдент»).

Формула-3. Венгрия. Спринт

1. Тасанапол Интрафувасак («Кампос») — 19 кругов.
2. Уго Угочукву («Према») +0.8.
3. Чарли Вурц («Трайдент») +1.4.
4. Джеймс Хедли («АИКС Рейсинг») +4.3.
5. Джеймс Уортон («АРТ Гран-при») +4.6.
6. Брандо Бадоер («Према») +4.9.
7. Мари Бойя («Кампос») +5.1.
8. Рафаэл Камара («Трайдент») +5.5.
9. Теофиль Наэль («Ван Амерсфорт Рейсинг») +5.8.
10. Джерард Се («Хайтек») +6.5.

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