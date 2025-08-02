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Марко — о замене себя на Феттеля: не думаю, что требования подходят для него

Марко — о замене себя на Феттеля: не думаю, что требования подходят для него
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о назначении четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Себастьяна Феттеля на свою должность в австрийский коллектив.

«Дальше обсуждений это дело не продвинулось, потому что у нас было более чем достаточно дел, связанных с реструктуризацией команды в «Ред Булл». И это работа на полный рабочий день, вы не можете ограничиться посещением нескольких гонок. Я не думаю, что требования с нашей стороны подходят для него.

Моё будущее? Мой контракт истекает в 2026-м. Дальше — посмотрим», — приводит слова Марко издание F1-Insider.

Ранее Феттель высказался о том, что должен делать советник команды.

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