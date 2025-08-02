Хаджар объяснил, почему изменил свой подход к общению по командному радио после Ф-2

Франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар из команды «Рейсинг Буллз» объяснил, почему изменил свой подход к радиопереговорам после ухода из Формулы-2, где был известен своими критическими и резкими высказываниями.

«Мне нужно немного поддерживать свою команду, когда я провожу хорошую гонку. Когда у меня очень хороший результат и я знаю, что на кону было ещё больше и я мог бы выполнить работу лучше, я склонен к самокритичности. Моё окружение сказало мне, что мне нужно благодарить и говорить хорошие вещи, потому что механики, инженеры должны слышать позитивные вещи. Но я могу сказать вам, что, когда я выполняю свою работу и доволен собой, если и есть кто-то, кто празднует и сходит с ума, так это я. Но это довольно редкое явление.

Удивлён ли я своими результатами? Не совсем, потому что если ты попадаешь в Формулу-1, то это не случайно. Но в то же время у тебя всегда есть сомнения, и это нормально. Ты всегда спрашиваешь себя: «Достаточно ли я хорош?» Вот что я чувствовал. У меня были сомнения, потому что у меня был небольшой опыт. Это большой шаг в Формуле-2. Но в конце концов теперь я полностью привык к скорости и не удивлён», — приводит слова Хаджара издание Racingnews365.