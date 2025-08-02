Гюнтер Штайнер завершает сделку по покупке команды «Тех 3» в MotoGP

Бывший руководитель команды «Хаас» в Формуле-1 Гюнтер Штайнер близок к завершению сделки по приобретению мотоциклетной команды «Тех 3», сообщает Motorsport.

По информации источников, сумма сделки составляет немногим более € 20 млн. Речь идёт о продаже структуры, основанной Эрве Поншаралем и Ги Кулоном в 1990 году. Ожидается, что «Тех 3» сохранит действующий персонал, пилотов и штаб-квартиру во Франции. Покупка происходит на фоне растущей интеграции между Формулой-1 и MotoGP после того, как Liberty Media приобрела промоутера мотоциклетного чемпионата, компанию Dorna.

«Существует имя, которое обсуждают в прессе — Гюнтер Штайнер. Да, мы действительно с ним разговаривали. Он очень прямой и открытый, с большим опытом в автоспорте», — заявил Поншараль на этапе в Арагоне.

В сделке также участвует инвестиционная компания «Апекс», управляющая активами около 100 профессиональных спортсменов, включая гонщика Ф-1 Ландо Норриса. По информации Motorsport, другие известные пилоты Формулы-1 также вложились в «Апекс», но предпочли остаться неназванными. Ранее «Апекс» приобрела 20% акций команды «Альпин» в Ф-1.

«Тех 3» выступает в премьер-классе MotoGP с 2001 года и в настоящий момент использует мотоциклы KTM RC16. Пилоты команды — Маверик Виньялес и Энеа Бастианини — имеют прямые контракты с KTM, а австрийский производитель подтвердил участие в чемпионате до 2026 года.