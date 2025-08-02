Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Дэвидсон — о Пиастри в Венгрии: его соперникам будет непросто

Дэвидсон — о Пиастри в Венгрии: его соперникам будет непросто
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, аналитик Sky Sports Энтони Дэвидсон высказался о результате Оскара Пиастри из «Макларена» в третьей практике Гран-при Венгрии.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Свободная практика 3
02 августа 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:14.916
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.032
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.399

«Тот круг, который провёл Оскар, то, как он атаковал на трассе, и уверенность, которую я в нём видел, — всё это будет непросто преодолеть его соперникам. Я просто думаю, что Оскар в некотором роде архитектор, когда дело доходит до того, чтобы сосредоточиться на деталях и совершенствоваться по ходу уикенда.

На первых двух тренировках я чувствовал, что это была трасса Ландо, потому что он с ходу взялся за дело, но у меня такое чувство, что Оскар за ночь много изучал данные и, возможно, доработал машину по своему вкусу», — сказал Дэвидсон в эфире Sky Sports.

Материалы по теме
Марко — о замене себя на Феттеля: не думаю, что требования подходят для него
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android