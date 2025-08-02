Дэвидсон — о Пиастри в Венгрии: его соперникам будет непросто

Бывший гонщик Формулы-1, аналитик Sky Sports Энтони Дэвидсон высказался о результате Оскара Пиастри из «Макларена» в третьей практике Гран-при Венгрии.

«Тот круг, который провёл Оскар, то, как он атаковал на трассе, и уверенность, которую я в нём видел, — всё это будет непросто преодолеть его соперникам. Я просто думаю, что Оскар в некотором роде архитектор, когда дело доходит до того, чтобы сосредоточиться на деталях и совершенствоваться по ходу уикенда.

На первых двух тренировках я чувствовал, что это была трасса Ландо, потому что он с ходу взялся за дело, но у меня такое чувство, что Оскар за ночь много изучал данные и, возможно, доработал машину по своему вкусу», — сказал Дэвидсон в эфире Sky Sports.