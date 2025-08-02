Пиастри — лучший на третьей тренировке Гран-при Венгрии, Леклер — 3-й, Ферстаппен — 12-й

На трассе «Хунгароринг» завершилась третья тренировка Гран-при Венгрии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второй результат у его напарника по команде Ландо Норриса. Третье время у Шарля Леклера, выступающего за «Феррари».

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») показал четвертый результат. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал 12-м.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья тренировка:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:14.916.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.032.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0.399.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.768.

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.829.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,878.

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.912.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +0.924.

9. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.062.

10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.109.

11. Оливер Берман («Хаас») +1.211.

12. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.246.

13. Франко Колапинто («Альпин») +1.331.

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.455.

15. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.526.

16. Александер Албон («Уильямс») +1.614

17. Эстебан Окон («Хаас») +1.615.

18. Пьер Гасли («Альпин») +1.654.

19. Юки Цунода («Ред Булл») +1.962.

20. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +2.040.