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Формула-1 — Гран-при Венгрии — результаты третьей практики

Пиастри — лучший на третьей тренировке Гран-при Венгрии, Леклер — 3-й, Ферстаппен — 12-й
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На трассе «Хунгароринг» завершилась третья тренировка Гран-при Венгрии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второй результат у его напарника по команде Ландо Норриса. Третье время у Шарля Леклера, выступающего за «Феррари».

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») показал четвертый результат. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал 12-м.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Свободная практика 3
02 августа 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:14.916
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.032
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.399

Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья тренировка:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:14.916.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.032.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.399.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.768.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.829.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,878.
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.912.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0.924.
9. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.062.
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.109.
11. Оливер Берман («Хаас») +1.211.
12. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.246.
13. Франко Колапинто («Альпин») +1.331.
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.455.
15. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.526.
16. Александер Албон («Уильямс») +1.614
17. Эстебан Окон («Хаас») +1.615.
18. Пьер Гасли («Альпин») +1.654.
19. Юки Цунода («Ред Булл») +1.962.
20. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +2.040.

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