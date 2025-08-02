Пиастри — лучший на третьей тренировке Гран-при Венгрии, Леклер — 3-й, Ферстаппен — 12-й

На трассе «Хунгароринг» завершилась третья тренировка Гран-при Венгрии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второй результат у его напарника по команде Ландо Норриса. Третье время у Шарля Леклера, выступающего за «Феррари».
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») показал четвертый результат. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал 12-м.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья тренировка:
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:14.916.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.032.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.399.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.768.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.829.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,878.
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.912.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0.924.
9. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.062.
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.109.
11. Оливер Берман («Хаас») +1.211.
12. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.246.
13. Франко Колапинто («Альпин») +1.331.
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.455.
15. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.526.
16. Александер Албон («Уильямс») +1.614
17. Эстебан Окон («Хаас») +1.615.
18. Пьер Гасли («Альпин») +1.654.
19. Юки Цунода («Ред Булл») +1.962.
20. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +2.040.