Суд в США обязал Tesla выплатить более $ 240 млн за ДТП со смертельным исходом

Суд присяжных города Майами, штат Флорида, обязал компанию Tesla выплатить $ 243 млн жертвам смертельной аварии с участием электромобиля Tesla Model S, произошедшей в 2019 году, сообщает Reuters.

Трагедия произошла в тот момент, когда автомобиль двигался в режиме Autopilot. Водитель уронил телефон и, рассчитывая, что Autopilot при необходимости предотвратит столкновение, отвлёкся от дороги, чтобы поднять устройство. В этот момент Tesla Model S на высокой скорости врезался в припаркованный Chevrolet Tahoe и стоявших поблизости от него пешеходов. В результате погибла 22-летняя Наибель Бенавидес Леон, а стоявший рядом с ней молодой человек по имени Диллон Ангуло получил тяжёлые травмы.

Tesla Model S 2019 года Фото: Tesla

Суд присяжных решил, что Tesla несёт 33% ответственности и должна выплатить треть от изначально заявленного искового требования в $ 129 млн — то есть $ 42,6 млн. Кроме того, на Tesla наложены штрафные санкции в размере $ 200 млн, то есть общая сумма выплат — $ 242,6 млн. Остальные 67% вины, по мнению присяжных, лежат на водителе Tesla Джордже МакГи, однако он не был ответчиком в этом деле.

«В Tesla создали Autopilot для дорог с контролируемом доступом, но намеренно не ограничили его действие в других местах. В то же время Илон Маск (исполнительный директор Tesla. — Прим. «Чемпионата») убеждает мир в том, что Autopilot водит лучше человека. Сегодняшний вердикт — это справедливость в отношении трагически погибшей Найбель и Диллона, которому всю жизнь придётся бороться с последствиями травм», — цитирует адвоката истцов Бретта Шрайбера Reuters.

В Tesla намерены подать апелляцию. По словам представителя компании, решение суда неверно и отбросит развитие автомобильной безопасности. В заявлении компании указано, что вся ответственность за произошедшее — на Джордже МакГи.

Напомним, в октябре 2024 года в Tesla представили своё первое беспилотное роботакси.