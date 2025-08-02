Лоран Мекис рассказал, с какими проблемами столкнулись пилоты «Ред Булл» в Венгрии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис рассказал, с какими проблемами столкнулись пилоты коллектива Макс Ферстаппен и Юки Цунода в трёх практиках на Гран-при Венгрии.
«Со вчерашнего дня у нас были проблемы. Было очень сложно вписать машину в нужное окно, чтобы Макс и Юки почувствовали себя комфортно. Мы испробовали множество способов, чтобы вернуть машину, но я должен сказать, что сегодня ощущения такие же, у нас нет сцепления с дорогой в целом. Это неудобно, но такая ситуация, в которой мы кое-чему учимся, поэтому пытаемся провести несколько тестов, чтобы понять, в чём заключаются ограничения.
Мы зашли с разных сторон работы с пилотами. Вчера во время первой практики мне показалось, что что-то не так. Мы поэкспериментировали, но пока безрезультатно», — сказал Мекис в эфире Sky Sports.
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