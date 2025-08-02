Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лоран Мекис рассказал, с какими проблемами столкнулись пилоты «Ред Булл» в Венгрии

Лоран Мекис рассказал, с какими проблемами столкнулись пилоты «Ред Булл» в Венгрии
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис рассказал, с какими проблемами столкнулись пилоты коллектива Макс Ферстаппен и Юки Цунода в трёх практиках на Гран-при Венгрии.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Свободная практика 3
02 августа 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:14.916
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.032
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.399

«Со вчерашнего дня у нас были проблемы. Было очень сложно вписать машину в нужное окно, чтобы Макс и Юки почувствовали себя комфортно. Мы испробовали множество способов, чтобы вернуть машину, но я должен сказать, что сегодня ощущения такие же, у нас нет сцепления с дорогой в целом. Это неудобно, но такая ситуация, в которой мы кое-чему учимся, поэтому пытаемся провести несколько тестов, чтобы понять, в чём заключаются ограничения.

Мы зашли с разных сторон работы с пилотами. Вчера во время первой практики мне показалось, что что-то не так. Мы поэкспериментировали, но пока безрезультатно», — сказал Мекис в эфире Sky Sports.

Материалы по теме
Дэвидсон — о Пиастри в Венгрии: его соперникам будет непросто
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android