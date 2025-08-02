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Мекис: не было реальных сомнений в том, что Ферстаппен останется в «Ред Булл»

Мекис: не было реальных сомнений в том, что Ферстаппен останется в «Ред Булл»
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис отреагировал на решение четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена остаться в коллективе.

«Я не думаю, что были какие-то реальные сомнения в том, что он останется. Что касается работы от команды, то он снова и снова повторял, что хочет быструю машину. То, что он сказал это громко, хорошо для всех присутствующих, но, что касается нас, он всегда был частью команды и занимал центральное место в ней.

Иметь Макса в команде — это огромное преимущество. Он знает, когда машина работает, а когда нет, и что нужно сделать, чтобы она заработала. В подобных ситуациях, как в Венгрии, проблема не в балансе, мы изо всех сил пытаемся найти нужный уровень сцепления, и он оказывает огромную помощь в таких ситуациях», — сказал Мекис в эфире Sky Sports.

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