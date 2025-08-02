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Ваулз — об Албоне: поставьте его против Ферстаппена сейчас — он был бы другим хищником

Ваулз — об Албоне: поставьте его против Ферстаппена сейчас — он был бы другим хищником
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз считает, что Александер Албон значительно вырос как гонщик за последние годы. По его словам, в случае возвращения в «Ред Булл» напарником Макса Ферстаппена Албон показал бы себя совершенно по-другому.

«Он всегда будет ехать так же быстро, как и сейчас, но за этим стоит простой факт: если бы вы выставили его против Макса сейчас, он был бы совершенно другим хищником, и то, как я оцениваю его, связано не только с тем, насколько он быстр, но и с тем, насколько он устойчив ко всему, что происходит вокруг, и насколько он силён в таких обстоятельствах. Повысился ли его предел возможностей? Вероятно, нет. Есть ли у него способность достигать поставленной цели каждый раз? Да, это то, что я вижу», — приводит слова Ваулза GP Blog.

Александер Албон выступает за «Уильямс» с 2022 года. В прошлом он уже был напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл», но не смог закрепиться в команде. Сейчас в составе «Уильямса» его напарником является Карлос Сайнс, победитель Гран-при, на фоне которого Албон регулярно демонстрирует стабильные результаты.

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