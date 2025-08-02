Марти выиграл спринт Формулы-2 в Венгрии, Данн — 2-й, Кроуфорд — 3-й

В субботу, 2 августа, в Венгрии прошёл спринт очередного этапа Формулы-2 в сезоне 2025 года на трассе «Хунгароринг». Победу одержал испанский гонщик «Кампоса» Пепе Марти. Вторым финишировал ирландец Алекс Данн из «Родена». Третий — американец Джек Кроуфорд из «ДАМСа».
После финиша дирекция гонки рассматривает несколько нарушений, среди пилотов, находящихся под расследованием, Марти и Данн.
Формула-2. Венгрия. Спринт
1. Пепе Марти («Кампос») — 28 кругов.
2. Алекс Данн («Роден») +0.2.
3. Джек Кроуфорд («ДАМС») +1.9.
4. Арвид Линдблан («Кампос») +3.1.
5. Люк Браунинг («Хайтек») +3.9.
6. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +4.5.
7. Леонардо Форнароли («Инвикта») +5.1.
8. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +5.2.
9. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +5.5.
10. Дино Беганович («Хайтек») +5.9.
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