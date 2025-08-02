Мекис ответил, почему «Ред Булл» не повторяет концепцию «Рейсинг Буллз»

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис ответил, почему в австрийском коллективе не копируют концепцию «Рейсинг Буллз» для преодоления проблем с болидом RB21.

«Генетика автомобилей слишком разная, чтобы кто-то мог перенести конфигурацию одного болида на другой. Это то, чем является Формула-1 сегодня. Это 10 независимых команд, каждая из которых имеет свои собственные идеи о том, как развивать машину и как преодолевать те или иные трудности на пути прогресса болида. Вы ничего не можете перенести с одной машины на другую», — сказал Мекис в эфире Sky Sports.

Ранее Лоран рассказал о важности Макса Ферстаппена в команде.