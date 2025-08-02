Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мекис: команда сосредоточена на том, чтобы помочь Цуноде

Мекис: команда сосредоточена на том, чтобы помочь Цуноде
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис рассказал, как в австрийском коллективе хотят помочь японскому пилоту Юки Цуноде.

«Первоочередная задача — дать Юки то, что ему нужно для того, чтобы уверенно занимать второе место [в команде]. Это то, на чём сосредоточена команда, и мы пытаемся вместе найти пути для дальнейших шагов. В Спа для него были позитивные результаты, в Венгрии ему сейчас сложнее, поэтому судить об этом пока нельзя, но нет причин, по которым выступления Юки не могут быть такими, какие они были в прошлые годы», — сказал Мекис в эфире Sky Sports.

Ранее Лоран ответил, почему в «Ред Булл» не берут концепцию «Рейсинг Буллз» для исправления темпа.

Материалы по теме
Мекис ответил, почему «Ред Булл» не повторяет концепцию «Рейсинг Буллз»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android