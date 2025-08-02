Мекис: команда сосредоточена на том, чтобы помочь Цуноде

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис рассказал, как в австрийском коллективе хотят помочь японскому пилоту Юки Цуноде.

«Первоочередная задача — дать Юки то, что ему нужно для того, чтобы уверенно занимать второе место [в команде]. Это то, на чём сосредоточена команда, и мы пытаемся вместе найти пути для дальнейших шагов. В Спа для него были позитивные результаты, в Венгрии ему сейчас сложнее, поэтому судить об этом пока нельзя, но нет причин, по которым выступления Юки не могут быть такими, какие они были в прошлые годы», — сказал Мекис в эфире Sky Sports.

Ранее Лоран ответил, почему в «Ред Булл» не берут концепцию «Рейсинг Буллз» для исправления темпа.