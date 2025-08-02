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Брандл: Ферстаппен будет счастлив, если попадёт в топ-6 в квалификации

Брандл: Ферстаппен будет счастлив, если попадёт в топ-6 в квалификации
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Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл считает, что трасса предстоящего этапа чемпионата лучше всего подходит «Макларену», а Макс Ферстаппен может рассчитывать лишь на место в пределах первой шестёрки.

«Если гонка будет полностью в сухих условиях, то «Макларен» просто уедет. Эта трасса практически идеально подходит для их машины. У них действительно сильное сцепление с дорогой в среднескоростных поворотах, и, похоже, «Феррари» будет следующей после них.

Мы знаем, что Макс всегда будет выкладываться по полной, но ему ещё многое предстоит найти в своём болиде. Он будет счастлив, если окажется в первой шестёрке по итогам квалификации», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.

Макс Ферстаппен — четырёхкратный чемпион мира Формулы-1. Его команда — «Ред Булл». Однако в последние гонки команда столкнулась с трудностями на определённых трассах, где преимущество было у конкурентов — в первую очередь у «Макларена» и «Феррари».

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