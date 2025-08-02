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Юки Цунода вновь не смог выйти из первого сегмента квалификации

Юки Цунода вновь не смог выйти из первого сегмента квалификации
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Японский пилот «Ред Булл» Юки Цунода стал 16-м по итогам квалификации Гран-при Венгрии. Юки уступил Максу Ферстаппену 0,16 секунды по итогам первого сегмента квалификации, однако, учитывая плотность, Ферстаппен закончил сегмент 11-м, а Цунода — 16-м, не сумев выйти во второй сегмент квалификации. «Чемпионат» ведёт прямую трансляцию квалификации Гран-при Венгрии.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
02 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:15.372
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.026
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.041

Первое место в общем зачёте пилотов сейчас занимает гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 266 очков. Его товарищ по команде Ландо Норрис располагается на второй позиции (250 баллов). Топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (185 очков).

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