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Леклер выиграл квалификацию Гран-при Венгрии, Пиастри — второй, Норрис — третий

Леклер выиграл квалификацию Гран-при Венгрии, Пиастри — второй, Норрис — третий
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер завоевал поул в квалификации Гран-при Венгрии. Пилот «Макларена» Оскар Пиастри по итогам сессии стал вторым. Третью позицию завоевал его напарник Ландо Норрис.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
02 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:15.372
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.026
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.041

Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» по итогам квалификации стал лишь восьмым.

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон по итогам квалификации показал 12-й результат.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:15.372.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.026.
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.041.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.053.
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.109.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.126.
7. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.353.
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.356.
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.449.
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.543.

После второго сегмента выбыли:

11. Оливер Берман («Хаас») — 1:15.694.
12. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:15.702.
13. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:15.781.
14. Франко Колапинто («Альпин») — 1:16.159.
15. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:16.386.

После первого сегмента выбыли:

16. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:15.899.
17. Пьер Гасли («Альпин») — 1:15.966.
18. Эстебан Окон («Хаас») — 1:16.023.
19. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:16.081.
20. Александр Албон («Уильямс») — 1:16.223.

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