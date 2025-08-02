«Не ожидал ничего подобного». Леклер — о победе в квалификации Гран-при Венгрии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал поул в квалификации Гран-при Венгрии.

«Сегодня я не ожидал ничего подобного. Вся квалификация прошла для нас предельно трудно. И это не преувеличение. Нам трудно было попасть в Q2, трудно было пробиться в Q3. В финале условия постоянно менялись, становилось всё сложнее, я знал, что должен проехать чистый круг, чтобы добиться цели — третьего места. Но в итоге оказался первым — и я этого точно не ожидал. В машине чувствовались изменения в сцеплении, к тому же я использовал меньше прижимной силы, так что, когда в Q2 начал капать дождь, я надеялся, что он быстро пройдёт. Он не прошёл, тем не менее мы на поул-позиции.

Если честно, у меня нет слов. Это, наверное, один из лучших поулов, которые у меня были. И точно самый неожиданный. Завтра ключевыми будут старт и первый поворот — понятия не имею, как они пройдут, но уверен, что сделаю абсолютно всё, чтобы остаться лидером. И если это получится, наша жизнь будет намного проще», — сказал Леклер в эфире Sky Sports.