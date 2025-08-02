«Винить ветер — это жалко». Пиастри высказался о второй позиции в квалификации в Венгрии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал вторую позицию в квалификации Гран-при Венгрии.

«Ветер сильно изменился, но винить ветер — это жалко. Между вторым и третьим сегментом направление ветра изменилось на 180 градусов, из-за этого многие повороты ощущались совершенно иначе. В таких условиях трудно оценить сцепление, и, возможно, я исполнил круг не самым лучшим образом. Я думал, что второй круг в Q3 лучше, но он оказался даже медленнее первого.

Если честно, я удивлён, что мы не смогли проехать быстрее. Но второе место — это тоже достойная позиция для старта, так что посмотрим, чего сможем добиться завтра. Шарль был быстр весь уикенд, даже утром он был ближе к нам, чем мы ожидали. Он справился отлично, не ожидал, что буду вторым позади «Феррари» в этот уикенд. Завтрашняя гонка будет интересной», — сказал Пиастри в эфире Sky Sports.