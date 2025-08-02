«Винить ветер — это жалко». Пиастри высказался о второй позиции в квалификации в Венгрии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал вторую позицию в квалификации Гран-при Венгрии.
«Ветер сильно изменился, но винить ветер — это жалко. Между вторым и третьим сегментом направление ветра изменилось на 180 градусов, из-за этого многие повороты ощущались совершенно иначе. В таких условиях трудно оценить сцепление, и, возможно, я исполнил круг не самым лучшим образом. Я думал, что второй круг в Q3 лучше, но он оказался даже медленнее первого.
Если честно, я удивлён, что мы не смогли проехать быстрее. Но второе место — это тоже достойная позиция для старта, так что посмотрим, чего сможем добиться завтра. Шарль был быстр весь уикенд, даже утром он был ближе к нам, чем мы ожидали. Он справился отлично, не ожидал, что буду вторым позади «Феррари» в этот уикенд. Завтрашняя гонка будет интересной», — сказал Пиастри в эфире Sky Sports.
- 2 августа 2025
-
18:42
-
18:23
-
18:20
-
18:17
-
18:11
-
17:50
-
17:25
-
17:02
-
16:52
-
16:51
-
16:28
-
16:09
-
15:39
-
15:38
-
15:10
-
14:59
-
14:49
-
13:52
-
13:25
-
13:23
-
12:36
-
11:50
-
11:46
-
11:30
-
10:55
-
10:00
-
09:45
-
09:38
-
09:30
-
09:19
-
09:16
-
07:30
-
01:08
-
01:01
- 1 августа 2025
-
23:41