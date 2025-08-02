«Ветер изменился, и преимущество ушло». Норрис — о 3-й позиции в квалификации в Венгрии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал третью позицию в квалификации Гран-при Венгрии.
«Исходя из нашей формы, такой результат, конечно, разочаровывает, но и Шарль отличился на последнем круге. Возможно, он больше рисковал в меняющихся условиях. Ветер сильно изменился, и, кажется, это навредило нам больше, чем другим. Но я не жалуюсь. Мы оба думали, что проехали хорошие круги, но оказались медленными. Тут длинный круг, много поворотов.
В Q2 мы показали, насколько можем быть быстры, показали наше преимущество. Но стоило ветру измениться, преимущество ушло, а финальный сектор снова стал очень сложным. Думаю, гонка будет захватывающей. Я ожидаю, что у нас будет более высокий темп, так что с нетерпением жду старта», — сказал Норрис в эфире Sky Sports.
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