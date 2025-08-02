Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ветер изменился, и преимущество ушло». Норрис — о 3-й позиции в квалификации в Венгрии

«Ветер изменился, и преимущество ушло». Норрис — о 3-й позиции в квалификации в Венгрии
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал третью позицию в квалификации Гран-при Венгрии.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
02 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:15.372
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.026
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.041

«Исходя из нашей формы, такой результат, конечно, разочаровывает, но и Шарль отличился на последнем круге. Возможно, он больше рисковал в меняющихся условиях. Ветер сильно изменился, и, кажется, это навредило нам больше, чем другим. Но я не жалуюсь. Мы оба думали, что проехали хорошие круги, но оказались медленными. Тут длинный круг, много поворотов.

В Q2 мы показали, насколько можем быть быстры, показали наше преимущество. Но стоило ветру измениться, преимущество ушло, а финальный сектор снова стал очень сложным. Думаю, гонка будет захватывающей. Я ожидаю, что у нас будет более высокий темп, так что с нетерпением жду старта», — сказал Норрис в эфире Sky Sports.

Материалы по теме
Как ошибка помогла Пиастри выиграть Гран-при Бельгии. Главные выводы по гонке
Как ошибка помогла Пиастри выиграть Гран-при Бельгии. Главные выводы по гонке
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android