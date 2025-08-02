«Я бесполезен, команде стоит сменить пилота». Хэмилтон — о провале в квалификации

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о своих результатах и провальной квалификации Гран-при Венгрии.

«Дело во мне, каждый раз. Я бесполезен, совершенно бесполезен. У команды нет проблем, вы видите вторую машину на поуле. Так что нам, очевидно, нужно сменить пилота», — сказал Хэмилтон в эфире Sky Sports.

Напомним, Хэмилтон по итогам квалификации стал лишь 12-м, в то время как его напарник Шарль Леклер показал лучший результат и будет стартовать в гонке с поул-позиции. Неделей ранее на Гран-при Бельгии Льюис и вовсе не смог выйти из первого сегмента квалификации.

Компанию на первом ряду Леклеру составит лидер чемпионата пилот «Макларена» Оскар Пиастри.