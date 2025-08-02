«Я бесполезен, команде стоит сменить пилота». Хэмилтон — о провале в квалификации
Поделиться
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о своих результатах и провальной квалификации Гран-при Венгрии.
Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
02 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:15.372
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.026
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.041
«Дело во мне, каждый раз. Я бесполезен, совершенно бесполезен. У команды нет проблем, вы видите вторую машину на поуле. Так что нам, очевидно, нужно сменить пилота», — сказал Хэмилтон в эфире Sky Sports.
Напомним, Хэмилтон по итогам квалификации стал лишь 12-м, в то время как его напарник Шарль Леклер показал лучший результат и будет стартовать в гонке с поул-позиции. Неделей ранее на Гран-при Бельгии Льюис и вовсе не смог выйти из первого сегмента квалификации.
Компанию на первом ряду Леклеру составит лидер чемпионата пилот «Макларена» Оскар Пиастри.
Комментарии
- 2 августа 2025
-
18:42
-
18:23
-
18:20
-
18:17
-
18:11
-
17:50
-
17:25
-
17:02
-
16:52
-
16:51
-
16:28
-
16:09
-
15:39
-
15:38
-
15:10
-
14:59
-
14:49
-
13:52
-
13:25
-
13:23
-
12:36
-
11:50
-
11:46
-
11:30
-
10:55
-
10:00
-
09:45
-
09:38
-
09:30
-
09:19
-
09:16
-
07:30
-
01:08
-
01:01
- 1 августа 2025
-
23:41