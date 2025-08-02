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«Я бесполезен, команде стоит сменить пилота». Хэмилтон — о провале в квалификации

«Я бесполезен, команде стоит сменить пилота». Хэмилтон — о провале в квалификации
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о своих результатах и провальной квалификации Гран-при Венгрии.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
02 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:15.372
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.026
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.041

«Дело во мне, каждый раз. Я бесполезен, совершенно бесполезен. У команды нет проблем, вы видите вторую машину на поуле. Так что нам, очевидно, нужно сменить пилота», — сказал Хэмилтон в эфире Sky Sports.

Напомним, Хэмилтон по итогам квалификации стал лишь 12-м, в то время как его напарник Шарль Леклер показал лучший результат и будет стартовать в гонке с поул-позиции. Неделей ранее на Гран-при Бельгии Льюис и вовсе не смог выйти из первого сегмента квалификации.

Компанию на первом ряду Леклеру составит лидер чемпионата пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

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