«Я не понимаю Формулу-1». Леклер высказался о своём поуле в Венгрии
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о победе в квалификации Гран-при Венгрии.
Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
02 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:15.372
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.026
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.041
«Я ничего не понимаю, я не понимаю Формулу-1. Вся квалификация была невероятно сложной, я не преувеличиваю. Нам было сложно попасть во второй и третий сегменты квалификации.
Изменение условий в концовке? Да, я определённо это ощутил. Прижимная сила была на низком уровне, поэтому, когда во втором сегменте начался дождь, я просто надеялся, что это ненадолго. Но этого не произошло, условия изменились, и всё стало очень сложно. И в итоге мы оказались на поул-позиции. Честно говоря, у меня нет слов. Да, это, пожалуй, одна из лучших поул-позиций в моей жизни, потому что она, безусловно, самая неожиданная», — приводит слова Леклера RacingNews365.
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