Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Я не понимаю Формулу-1». Леклер высказался о своём поуле в Венгрии

«Я не понимаю Формулу-1». Леклер высказался о своём поуле в Венгрии
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о победе в квалификации Гран-при Венгрии.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
02 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:15.372
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.026
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.041

«Я ничего не понимаю, я не понимаю Формулу-1. Вся квалификация была невероятно сложной, я не преувеличиваю. Нам было сложно попасть во второй и третий сегменты квалификации.

Изменение условий в концовке? Да, я определённо это ощутил. Прижимная сила была на низком уровне, поэтому, когда во втором сегменте начался дождь, я просто надеялся, что это ненадолго. Но этого не произошло, условия изменились, и всё стало очень сложно. И в итоге мы оказались на поул-позиции. Честно говоря, у меня нет слов. Да, это, пожалуй, одна из лучших поул-позиций в моей жизни, потому что она, безусловно, самая неожиданная», — приводит слова Леклера RacingNews365.

Материалы по теме
Откуда взялась эта скорость «Феррари»?! Леклер на шок-поуле, хотя Хэмилтон — 12-й
Откуда взялась эта скорость «Феррари»?! Леклер на шок-поуле, хотя Хэмилтон — 12-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android