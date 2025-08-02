«Я не понимаю Формулу-1». Леклер высказался о своём поуле в Венгрии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о победе в квалификации Гран-при Венгрии.

«Я ничего не понимаю, я не понимаю Формулу-1. Вся квалификация была невероятно сложной, я не преувеличиваю. Нам было сложно попасть во второй и третий сегменты квалификации.

Изменение условий в концовке? Да, я определённо это ощутил. Прижимная сила была на низком уровне, поэтому, когда во втором сегменте начался дождь, я просто надеялся, что это ненадолго. Но этого не произошло, условия изменились, и всё стало очень сложно. И в итоге мы оказались на поул-позиции. Честно говоря, у меня нет слов. Да, это, пожалуй, одна из лучших поул-позиций в моей жизни, потому что она, безусловно, самая неожиданная», — приводит слова Леклера RacingNews365.