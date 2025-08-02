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Алонсо озадачен успехом «Астон Мартин» после провала в Бельгии

Алонсо озадачен успехом «Астон Мартин» после провала в Бельгии
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался об успешной квалификации Гран-при Венгрии, которую он закончил на пятой позиции.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
02 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:15.372
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.026
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.041

«Это невероятно, невозможно понять. Со всеми нашими технологиями подобные вещи ускользают от нас. Неделю назад мы были 19-м и 20-м. Теперь — пятый и шестой. Нам нужно понять, почему машина лучше работает на этой трассе, чем Венгрия отличается от Спа и почему в этот раз мы идеально попали в рабочее окно. Если бы мы это поняли, то смогли бы использовать этот опыт в будущих гонках.

В гонке всё будет зависеть от погоды. Возможен дождь. Если гонка будет дождевой или условия будут меняться, то нужно правильно выбрать стратегию, как мы видели в Сильверстоуне, и можно как выиграть, так и потерять много позиций. Если гонка будет сухой, я ожидаю, что обгоны будут невозможны и от первого поворота до финиша будет просто вереница машин. Было бы лучше, если бы Расселл оказался впереди после первого поворота, чтобы мы могли хорошо стартовать и укрепить позиции, что важно для команды. Нужно, чтобы обе машины финишировали в очках», — приводит слова Алонсо AS.

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