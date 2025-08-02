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Пять «Тойот» — на первых пяти позициях после 18 СУ Ралли Финляндии, у «Хёндэ» — проблемы

Пять «Тойот» — на первых пяти позициях после 18 СУ Ралли Финляндии, у «Хёндэ» — проблемы
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В субботу, 2 августа, в Ювяскюля завершился третий день девятого этапа 2025 года Ралли Финляндии WRC. Пилоты преодолели уже 18 специальных участков, после которых лидером является финский гонщик Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT). Второе время у японского напарника Рованпери Такамото Кацуты, третьим стал Себастьен Ожье.

WRC 2025. Этап 9, Ювяскюля, Финляндия
Ралли Финляндии. Общий зачёт
02 августа 2025, суббота. 17:37 МСК
Окончено
1
Калле Рованперя
Toyota GAZOO Racing WRT
1:54:14.8
2
Такамото Кацута
Toyota GAZOO Racing WRT
+34.6
3
Себастьен Ожье
Toyota GAZOO Racing WRT
+40.7

За ними расположились Элфин Эванс и Сами Паяри — таким образом, сразу пять «Тойот» располагаются на первых пяти позициях.

Что касается гонщиков «Хёндэ», то их постигла неудача в субботу. Тьерри Нёвиль и Адриен Фурмо получили проколы, а Отт Тянак схлопотал пятиминутный штраф.

Ралли Финляндии. Положение после 18 СУ:

1. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT) — 2:01:28.8.
2. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +36.1.
3. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) +42.9.
4. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +44.4.
5. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +59.2.
6. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:54.7.
7. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +2:23.7.
8. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +3:28.3.
9. Грегуар Мюнстер (M-Sport Ford WRT) +4:27.9.
10. Мартиньш Сеск (M-Sport Ford WRT) +4:38.7.

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