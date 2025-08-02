В квалификации Гран-при Венгрии установлен рекорд Формулы-1

На Гран-при Венгрии Формулы-1 в квалификации был установлен рекорд чемпионата всех времён. Впервые в истории первую десятку по итогам квалификации разделило всего 0,543 секунды.

Предыдущий рекорд также был установлен в Венгрии — в 2023 году — тогда поул-позицию взял выступавший за «Мерседес» семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, а обладатель 10-го места уступил ему 0,577 секунды.

Столько же первую десятку разделило на Гран-при Бразилии 2003 года, но тогда квалификация не проходила в формате сегментов.

Напомним, поул на Гран-при Венгрии завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Компанию на первом ряду ему составит лидер чемпионата, пилот «Макларена» Оскар Пиастри.