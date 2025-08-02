В квалификации Гран-при Венгрии установлен рекорд Формулы-1
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На Гран-при Венгрии Формулы-1 в квалификации был установлен рекорд чемпионата всех времён. Впервые в истории первую десятку по итогам квалификации разделило всего 0,543 секунды.
Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
02 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:15.372
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.026
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.041
Предыдущий рекорд также был установлен в Венгрии — в 2023 году — тогда поул-позицию взял выступавший за «Мерседес» семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, а обладатель 10-го места уступил ему 0,577 секунды.
Столько же первую десятку разделило на Гран-при Бразилии 2003 года, но тогда квалификация не проходила в формате сегментов.
Напомним, поул на Гран-при Венгрии завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Компанию на первом ряду ему составит лидер чемпионата, пилот «Макларена» Оскар Пиастри.
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