Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Просто ничего не работает». Ферстаппен — о восьмом месте в квалификации Гран-при Венгрии

«Просто ничего не работает». Ферстаппен — о восьмом месте в квалификации Гран-при Венгрии
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Венгрии, которую он закончил на восьмой позиции.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
02 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:15.372
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.026
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.041

«Оглядываясь на весь уикенд, мы рады оказаться в третьем сегменте, потому что я чаще оказывался за пределами первой десятки, чем в ней. Так что да, все эти выходные были сложными.

Никакого сцепления ни спереди, ни сзади. В квалификации было то же самое. Так что для меня это не стало настоящим шоком. Я просто ехал так, как было весь уикенд.

Проблемы с трассой? Нет, определённо нет. Иначе, конечно, мы бы уже всё изменили. Но почему-то в эти выходные ничего не работает.

В эти выходные, с первого круга, всё было не так, машину сильно бросало из стороны в сторону, и ничто не работало в верном направлении. И это, конечно, самая большая проблема, потому что обычно, когда вы сильно меняете настройки, это всегда даёт либо плюсы, либо минусы, а сейчас просто ничего не работает. Знаете, это как будто ходить по кругу и не понимать, что делать», — приводит слова Макса Ферстаппена RacingNews365.

Материалы по теме
Откуда взялась эта скорость «Феррари»?! Леклер на шок-поуле, хотя Хэмилтон — 12-й
Откуда взялась эта скорость «Феррари»?! Леклер на шок-поуле, хотя Хэмилтон — 12-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android