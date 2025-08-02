«Просто ничего не работает». Ферстаппен — о восьмом месте в квалификации Гран-при Венгрии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Венгрии, которую он закончил на восьмой позиции.

«Оглядываясь на весь уикенд, мы рады оказаться в третьем сегменте, потому что я чаще оказывался за пределами первой десятки, чем в ней. Так что да, все эти выходные были сложными.

Никакого сцепления ни спереди, ни сзади. В квалификации было то же самое. Так что для меня это не стало настоящим шоком. Я просто ехал так, как было весь уикенд.

Проблемы с трассой? Нет, определённо нет. Иначе, конечно, мы бы уже всё изменили. Но почему-то в эти выходные ничего не работает.

В эти выходные, с первого круга, всё было не так, машину сильно бросало из стороны в сторону, и ничто не работало в верном направлении. И это, конечно, самая большая проблема, потому что обычно, когда вы сильно меняете настройки, это всегда даёт либо плюсы, либо минусы, а сейчас просто ничего не работает. Знаете, это как будто ходить по кругу и не понимать, что делать», — приводит слова Макса Ферстаппена RacingNews365.