Предварительная стартовая решётка Гран-при Венгрии Формулы-1

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Предлагаем вашему вниманию предварительную стартовую решётку гонки Гран-при Венгрии Формулы-1. Воскресная гонка Ф-1 в Будапеште должна стартовать в 16:00 мск.

В сравнении с финальным протоколом квалификации изменений не произошло.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Предварительная стартовая решётка

1. Шарль Леклер («Феррари»).

2. Оскар Пиастри («Макларен»).

3. Ландо Норрис («Макларен»).

4. Джордж Расселл («Мерседес»).

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

7. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).

11. Оливер Берман («Хаас»).

12. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

13. Карлос Сайнс («Уильямс»).

14. Франко Колапинто («Альпин»).

15. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

16. Юки Цунода («Ред Булл»).

17. Пьер Гасли («Альпин»).

18. Эстебан Окон («Хаас»).

19. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).

20. Александр Албон («Уильямс»).