Расселл рассказал об ошибке, помешавшей оказаться в квалификации выше

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Венгрии.

«Всегда обидно, когда ты настолько близок к поулу, но не можешь его завоевать. Как бы то ни было, перед началом уикенда я бы согласился на отставание от первого места всего в 0,05 секунды по итогам квалификации.

Поул был более чем достижимым. Я допустил ошибку, которая стоила мне одной десятой. Без этого я бы стартовал выше. Мой второй быстрый круг в финале тоже не был идеальным. Сегодня мы могли добиться большего.

Сегодня мы увидели, насколько большую роль может сыграть изменившаяся температура и погода. Скорее всего, это будет актуально и в завтрашней гонке. Приятно видеть, что мы сделали шаг вперёд после изменений, которые мы здесь внесли. Завтра у нас есть шансы побороться за топ-3», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».