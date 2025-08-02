Антонелли объяснил причину неудачной квалификации в Венгрии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал 15-й результат в квалификации Гран-при Венгрии.

«В этот уикенд я чувствую себя гораздо лучше, я больше уверен в машине. Первая часть квалификации прошла хорошо, а во второй я, к сожалению, выбыл из борьбы. Выйдя из последнего поворота, я почувствовал, что сцепление задних шин гораздо хуже, чем было раньше. На круге ситуация стала ещё хуже. Думаю, температура была слишком высокой.

У нас была скорость, чтобы пройти в финал и бороться за поул. Нужно проанализировать данные и понять, как в следующий раз добиться большего», — приводит слова Антонелли пресс-служба «Мерседеса».