Антонелли объяснил причину неудачной квалификации в Венгрии
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал 15-й результат в квалификации Гран-при Венгрии.
Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
02 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:15.372
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.026
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.041
«В этот уикенд я чувствую себя гораздо лучше, я больше уверен в машине. Первая часть квалификации прошла хорошо, а во второй я, к сожалению, выбыл из борьбы. Выйдя из последнего поворота, я почувствовал, что сцепление задних шин гораздо хуже, чем было раньше. На круге ситуация стала ещё хуже. Думаю, температура была слишком высокой.
У нас была скорость, чтобы пройти в финал и бороться за поул. Нужно проанализировать данные и понять, как в следующий раз добиться большего», — приводит слова Антонелли пресс-служба «Мерседеса».
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