Макс Ферстаппен заявил, что не ждёт ни одной победы до конца сезона

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен в общении с журналистами после квалификации Гран-при Венгрии ответил на вопрос, ждёт ли он хотя бы ещё одной собственной победы до окончания нынешнего сезона Формулы-1. По мнению Ферстаппена, ожидать подобного успеха явно не следует.

«Нет. В настоящий момент, я думаю, нет. Ну такова же ситуация, разве нет? Она вполне ясна», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

В квалификации Гран-при Венгрии Формулы-1 Макс Ферстаппен показал восьмое время. С поул-позишен будет стартовать представитель «Феррари» Шарль Леклер. В нынешнем сезоне на счету Ферстаппена две победы в основных гонках и одна — в спринте.