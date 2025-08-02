Бортолето прокомментировал лучшую квалификацию в карьере

Пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето прокомментировал седьмой результат в квалификации Гран-при Венгрии.
«Я доволен тем, как прошла квалификация. После сложного старта уикенда, когда мне не хватало скорости и уверенности в машине, мы много поработали над тем, чтобы устранить проблемы, и смогли добиться прогресса.
Я вышел в финал и показал седьмой результат. Это мой лучший результат в Формуле-1 и отличное достижение для всей команды. Я многому учусь, но это было ожидаемо в дебютном сезоне. Каждая сессия — это шанс прибавить, но я бы ничего не добился без потрясающей команды. Они поддерживают и подталкивают меня вперёд, и мы вместе прогрессируем. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы хорошо выступить в гонке», — приводит слова Бортолето пресс-служба команды.
- 2 августа 2025
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